«Сказку о влюбленных и скрипаче» покажут на Онежской набережной

10 августа в 18:00 на Онежской набережной у скульптуры «Рыбаки» бесплатно покажут кукольный спектакль «Сказка о влюбленных и скрипаче», сообщили в мэрии. Представление сопровождает живая музыка. Перед петрозаводчанам выступит уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» из Москвы. Кукольное представление адресовано детям от 4 до 12 лет и их родителям. Сценарий спектакля написан по мотивам ирландской народной сказки «Воскресение Рафтери».

Каждое лето с 2016 года столичные актеры отправляются на гастроли в регионы. Театр выступил более чем в 30 городах. Среди них – Нижний Новгород, Казань, Кострома, Вологда, Владимир, Псков, Новгород Великий, Смоленск, Рязань и другие.

Главную задачу своих выступлений актеры видят в том, чтобы средствами театрального искусства говорить с маленькими зрителями о вечных ценностях.

11 августа уличный театр с гастролями посетит Сортавалу. Представление устроят на площади Кирова в 18:00. (фото vk.com)