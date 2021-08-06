Постановку Национального театра Карелии покажут на фестивале в Чечне

Спектакль «Кадриль» (12+) карельского режиссера Вячеслава Полякова покажут 11 сентября на фестивале национальных театров «Федерация» в Чечне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.

На всероссийский фестиваль также приедут театры из Хакасии, Татарстана, Саха-Якутии, Карачаево-Черкессии, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Алтая, Коми, Марий Эл и Чечни. За восемь дней фестиваля покажут 14 спектаклей.

Для Национального театра Карелии поездка на фестиваль станет третьей. Ранее театр показывал постановки «Сын-медведь» и «Дом окнами в поле». (фото источника)