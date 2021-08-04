В Петрозаводске появился гастрономический маршрут для туристов

Первый гастрономический маршрут появился в Петрозаводске. Путеводитель «Набережная и гастрономические открытия города пяти морей. Вкусный Петрозаводск» подготовили специалисты городской администрации и рестораторы.

Гастрономический маршрут знакомит гостей с традиционными блюдами карельской и финской кухни, подсказывает, где можно попробовать национальное блюдо, узнать о культуре, истории и традициях северных народов, рассказали в мэрии.

Название для путеводителя выбрали с учетом предложений петрозаводчан и членов экспертной сети мэрии. Гастрономический маршрут – это первые шаг в реализации проекта «#ЯпокажуТебеПетрозаводск».

Ранее в столице Карелии запустили аудиогид для прогулок по городу. (фото akulovka.com)