«СКА-ГУОР Карелия» проведет длинную серию домашних матчей

Команда «СКА-ГУОР Карелия» в начале года проведет длинную серию домашних матчей. Об этом сообщает Олимпийский совет РК.

14 и 15 января карельская команда принимает «Динамо-576», 18 и 19 января - «Динамо-Юниор», 23 и 24 января - ХК «ЭкоНива-Бобров». «СКА-ГУОР Карелия» по-прежнему возглавляет таблицу первенства НМХЛ, имея в активе 41 очко по итогам 26 игр.

Хоккеисты ждут поддержки карельской публики в ближайших матчах, которые пройдут на площадке Ледового дворца в Кондопоге. Фото pixabay.com/StrategicWebDesign_Net