Больше 10 тысяч петрозаводчан сходили на каток в новогодние праздники

Мобильный каток на площади Кирова продолжил работу после новогодних праздников. В дни каникул его посетили более 10 тысяч горожан и гостей Петрозаводска, сообщили в Минспорта Карелии.

Каток оснащен искусственным льдом, это позволяет ему работать даже при плюсовой температуре. Объект оборудовали в городе два года назад в рамках нацпроекта. Организаторы намерены оставить его открытым до середины марта.

Режим работы:

Будни - 12:00 - 22:00

Выходные и праздничные дни - 10:00 - 22:00

Технологические перерывы для уборки и подготовки льда: 14:00 - 14:30, 17:30 - 18:00

Режим работы пункта проката:

Будние дни - прокат не работает

Выходные и праздничные дни - 11:00 - 21:00 // Фото: источник