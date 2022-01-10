10 января 2022, 15:32
Больше 10 тысяч петрозаводчан сходили на каток в новогодние праздники
Мобильный каток в центре Петрозаводска будет работать до середины марта
Мобильный каток на площади Кирова продолжил работу после новогодних праздников. В дни каникул его посетили более 10 тысяч горожан и гостей Петрозаводска, сообщили в Минспорта Карелии.
Каток оснащен искусственным льдом, это позволяет ему работать даже при плюсовой температуре. Объект оборудовали в городе два года назад в рамках нацпроекта. Организаторы намерены оставить его открытым до середины марта.
Режим работы:
Будни - 12:00 - 22:00
Выходные и праздничные дни - 10:00 - 22:00
Технологические перерывы для уборки и подготовки льда: 14:00 - 14:30, 17:30 - 18:00
Режим работы пункта проката:
Будние дни - прокат не работает
Выходные и праздничные дни - 11:00 - 21:00 // Фото: источник