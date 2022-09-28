«Синяя птица» выступит в Петрозаводске

Для жителей и гостей Петрозаводска ВИА «Синяя птица» подготовил неповторимый и полный приятных сюрпризов праздник песни.



На концерте зрители попадут в атмосферу золотых 70-х-80х, услышат новые песни, насладятся любимыми хитами ансамбля и вернутся домой, полные свежих сил и энергии.

В октябре 1975 года, в стенах Куйбышевской областной филармонии, началась творческая деятельность легендарного ВИА «Синяя Птица», пожалуй, самого известного музыкального проекта, рожденного на Самарской земле. Коллектив подарил огромной армии своих поклонников ставшие бессмертными хиты “Ты мне не снишься", "Клен", "Горько" «Моя любовь жива» "В море ходят пароходы", "Я иду тебе навстречу "Так вот какая ты", "Белый теплоход" и многие другие.

Творчество коллектива не оставляет равнодушными ни поклонников с большим стажем, ни постоянно вливающихся в их ряды молодых зрителей. Трудно переоценить вклад "Синей птицы" в историю поп-музыки, многие её композиции стали поистине народными.

Коллектив ведет активную гастрольную деятельность в России и зарубежье, становится лауреатом всероссийских и международных фестивалей, принимает участие в культурной программе Олимпиады в Сочи.

Фото : https://riverforum.net

В сентябре 2018 года на родине «Синей птицы» в Самаре, был открыт первый в России памятник песне - легендарному хиту ансамбля «Клен".

ВИА «Синяя птица» приглашает на концерт 3 октября в 19 часов.

Приобрести билеты можно в ДК «Машиностроитель» (наб.Варкауса, 11)

Тел: 70-33-35, 63-48-58

Билеты онлайн: https://api.orbilet.ru/booking/seats?id=30688&es=b5d925b83d2b9c0893a7f6

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