Синоптики дали неутешительный прогноз на новогоднюю ночь и Рождество

Североатлантические циклоны окажут влияние на погоду в Карелии. Погода будет крайне неустойчивая, нас ждут частые осадки, перепады давления, чередование волн тепла и холода.

По прогнозу специалистов карельского гидрометцентра, днем 30 декабря к западным границам республики подойдет теплый фронтальный раздел циклона, несущий снегопады, метели и потепление. Температура воздуха начнет повышаться, на юго-западе дойдет до положительных значений.

31 декабря температура повысится на большей части республики, включая северные районы.

«В новогоднюю ночь и первый день января на «зимнюю сказку» можно не рассчитывать»,

- предупреждают синоптики.

Прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на крайнем юге дождя, усилится ветер, среднесуточные температуры окажутся на 4-6 выше многолетних показателей.

1 января температура воздуха составит от -3 до +2, в Петрозаводске 0,+2 в течение суток. Со 2 по 4 января интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха начнет понижаться от -2, -7 до - 8, -13 по южным районам, -10,-15, местами до -20,-23 по северным районам.

С 5 по 7 января очередной циклон принесет осадки в виде снега, на юге мокрого снега и потепление. По предварительному прогнозу, рождественская ночь будет с оттепелью. А 8-9 января, начиная с северных районов, температура начнет понижаться. // фото «Петрозаводск говорит»