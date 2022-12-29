Снежную пятницу обещают жителям Карелии

В Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9, днем -5, -7, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем на большей части умеренный снег, на юго-западе местами сильный. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, на юго-западе местами порывистый. Температура воздуха ночью -6, -11, днем -4, -9, на юго-западе 0,-5. Ранее экстренные службы оповестили жителей республики о надвигающемся снегопаде.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -9, днем -5;

В Кондопоге ночью -6, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -8;

В Олонце ночью и днем -2;

В Пудоже ночью и днем -9;

В Сегеже ночью -11, днем -8;

В Сортавале ночью -2, днем 0;

В Суоярви ночью -6, днем -5. // фото «Петрозаводск говорит»