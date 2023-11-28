Силовики дважды выезжали по тревоге в один ресторан Петрозаводска

На днях сигнал «тревога» два раза сработал в одном и том же ресторане Петрозаводска. Сотрудники вызывали силовиков дважды за вечер, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сначала безобразничал 34-летний житель Лахденпохьи, а потом 36-летний постоялец одной из гостиниц в центре города.

Оба мужчины выражались грубой нецензурной бранью в адрес персонала и окружающих, приставали к посетителям. На замечания и просьбы прекратить не реагировали.

Нарушителей задержали росгвардейцы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. // фото: Росгвардия