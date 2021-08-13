13 августа 2021, 19:31
Происшествия

Сильно пьяного водителя поймали под Петрозаводском

53-летнего мужчину ожидает крупный штраф и лишение прав за нетрезвую езду

Сегодня в 13 часов в Ялгубе наряд ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2115. Как установили инспекторы, управлявший им 53-летний мужчина был пьян, сообщает паблик полиции Прионежского района.

Показания алкотестера составили 1,17 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности, автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Стражи порядка напоминают, что за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность. Фото источника

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Прионежский район
Ялгуба
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