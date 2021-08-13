Жительница Карелии зарезала родного брата

Муезерский районный суд вынес приговор местной жительнице, убившей родного брата. Об этом сообщается на сайте суда.

Было установлено, что в один из дней женщина выпивала с родственником. Внезапно между ними возникла ссора, и сестра схватилась за нож. Она нанесла брату множество колотых ранений груди и рук и ушла из квартиры. Вскоре мужчина умер.

«Подсудимая свою вину признала, явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, послужили смягчающими наказание обстоятельствами»,

- отмечается в сообщении.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Фото pixabay.com/bazinga1k980