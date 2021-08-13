Опубликованы новые фото с места страшной аварии в Петрозаводске

В Сети появились новые фотографии с места страшной аварии, произошедшей сегодня днем на Вознесенском шоссе в Петрозаводске. Снимки опубликовал портал dtpptz.

Напомним, в 12:21 случилось жесткое столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2107 и грузовика «Вольво». Спасателям пришлось разрезать легковушку, чтобы достать оттуда людей. Пострадали водитель и пассажир ВАЗа - они госпитализированы со множественными травмами.

По данным очевидцев, авария произошла в условиях сильного дождя. Грузовой автомобиль ехал в сторону Петрозаводска, легковушка - навстречу.

По одной из версий, легковой автомобиль заехал в большую лужу, после чего, не справившись с эффектом аквапланирования, ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении самосвалом. Версия не окончательная. Фото dtpptz