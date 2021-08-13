Трое подростков угнали автомобиль в Карелии

В Пудоже расследуется уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних. Их подозревают в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в июле этого года трое юношей угнали автомобиль ВАЗ, который был припаркован на одной из улиц. Один из ребят сел за руль, а двое других вытолкали машину с места парковки.

Проводятся следственные действия, правоохранители изучают обстоятельства произошедшего. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. Фото pixabay.com/ICE_TheShooter