Два человека пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Петрозаводске

Грузовик «Вольво» и легковой автомобиль ВАЗ-2107 жестко столкнулись в Петрозаводске. Авария произошла сегодня, 13 августа, в 12:21 в районе дома №18 по Вознесенскому шоссе, сообщили в Госавтоинспекции.

Детали дорожной аварии пока не сообщаются. Известно о двух пострадавших – водителе и пассажире. Оба находились в «семерке». Пострадавшие получили многочисленные травмы. Их госпитализировали. Судя по предоставленному фото, людей из легковушки вырезали специнструментом. (фото источника)