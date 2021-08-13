13 августа 2021, 16:04
Происшествия

Две заблудившиеся в лесу жительницы Карелии дошли до Ленобласти

Заплутавши в лесу женщина обнаружили спасатели из Лодейного Поля

Две жительницы Карелии 12 августа ушли в лес в районе поселка Самбатукса Олонецкого района и заплутали.

Начались поиски. В результате выяснилось, что женщины пересекли границу Карелии с Ленинградской областью.

По сообщению паблика «Аварийно-спасательная служба ЛО», спасателям из Лодейного Поля удалось найти заблудившихся женщин и вывести их из леса. Их передали родственникам. (фото на главной Марина дыкун, mir24.tv,  vk.com)

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Метки: 
Розыск
лес
Лодейное поле
Ленобласть
новости Карелии