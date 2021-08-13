Две заблудившиеся в лесу жительницы Карелии дошли до Ленобласти

Две жительницы Карелии 12 августа ушли в лес в районе поселка Самбатукса Олонецкого района и заплутали.

Начались поиски. В результате выяснилось, что женщины пересекли границу Карелии с Ленинградской областью.

По сообщению паблика «Аварийно-спасательная служба ЛО», спасателям из Лодейного Поля удалось найти заблудившихся женщин и вывести их из леса. Их передали родственникам. (фото на главной Марина дыкун, mir24.tv, vk.com)