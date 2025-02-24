24 февраля 2025, 17:50
Сильно пьяного водителя отстранили от управления в Кондопоге
Нетрезвых автомобилистов продолжают ловить в Карелии
В Кондопоге стражи порядка отстранили от управления автомобилем водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает полиция города бумажников.
Результат освидетельствования составил 1.040 мг/л. Нарушителем оказался 47-летний местный житель. В отношении мужчины был составлен административный протокол.
В полиции напомнили, что за нетрезвую езду полагается штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. // Фото полиции Кондопоги