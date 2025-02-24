Женщину с крупной партией запрещенных веществ взяли в Петрозаводске

В Карелии перед судом предстанет 42-летняя жительница Медвежьегорского района. Женщину обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии ведомства, после отбытия наказания за незаконный оборот наркотиков женщина снова взялась за старое. Летом 2024 года она вступила в организованную преступную группу. Получив оптовую партию запрещенных веществ, подозреваемая расфасовала их на разовые дозы и разместила в тайники-закладки на территории Петрозаводска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали. Было изъято 119 граммов наркотиков и полкило психотропов.

Уголовное дело в отношении рецидивистки направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson