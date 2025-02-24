24 февраля 2025, 15:07
Мужчина получил тяжелые травмы в Карелии по вине своего коллеги
Госинспекция труда провела расследование несчастного случая с тяжкими последствиями в республике
Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с водителем одной из фирм, работающих в республике.
По данным ведомства, в один из дней водитель-экспедитор ехал на грузовике на север по трассе «Кола». На 746-м километре магистрали водитель не справился с управлением, и большегруз опрокинулся. В результате второй водитель - коллега мужчины - получил травмы, квалифицированные как тяжелые.
Специалисты установили вину как находившегося за рулем человека, так и его руководителей, которые не проводили с сотрудниками обучение по охране труда.
По результатам расследования виновные будут привлечены к ответственности. // Фото «Петрозаводск говорит»