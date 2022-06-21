Сила слова: поддержать защитников Донбасса может любой желающий

Реализация проектов Народного фронта «Все для победы» ‒ сбор средств и вещей для бойцов ЛДНР и «Zа нами правда» ‒ создание и распространение визуального контента, посвящённого действиям российских военнослужащих, показала, насколько велико желание россиян поддержать тех, кто сражается с нацизмом, и насколько эта поддержка необходима самим защитникам.

То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая – это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка,

– заявил на представлении проекта «Все для Победы» народный артист России Дмитрий Певцов.

С 20 июня любой желающий в удобной и простой форме может оставить для российских военнослужащих свои слова поддержки.

Так, через порталы «Все для победы» и «Zа нами правда» в специальном разделе «Слова поддержки бойцам» можно написать текстовое сообщение.

А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно оставить защитникам свое аудиосообщение.

Народный фронт передаст все текстовые и аудио послания от жителей России офицерам и солдатам, которые сражаются с националистами.