«Культура отмены» меняет медиапространство

Прошедшая недавно сессия на Петербуржском экономическом форуме при участии АНО «Диалог», политиков и представителей «Газпрома», коснулась темы глобального информационного вызова. Внимание многих участников привлекла сессия под названием «Культура отмены: беспрецедентные вызовы для медиаотрасли».

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Россотрудничеством и АНО «Диалог Регионы», благодаря которому 97 Русских домов в 80 странах мира подключат к информированию всего русскоговорящего сообщества об общественно-значимых процессах.

Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов рассказал, что в условиях беспрецедентной отмены «русской культуры» необходимо доносить объективную информацию до наших соотечественников по всему миру.

У России есть огромный шанс отстоять свою повестку в социальных сетях. Мы можем эффективно противостоять «культуре отмены», если аккумулируем свои инфоресурсы и обратимся к аудитории других стран на базе нашей инфраструктуры. Государство, не просто должно иметь право присутствовать в социальных сетях, а с точки зрения сегодняшних вызовов, государство обязано быть активным в интернете на всех уровнях с точки зрения и закона, и духа времени,

– подчеркнул он.

Отменить коммуникацию власти и общества, а также саму русскую культуру не получится, уверен ведущий телеканала RT Питер Лавелль:

Это сравни ампутации одной из конечностей, если вы пытаетесь отменить культуру России. Сегодняшние попытки «отмены» – это часть идеологии, которую регулируют элиты, но их нарратив абсолютно не контекстуализирован.

Сложнее с точки зрения коммуникаций противостоять языку постправды, для которого важнее не факты, а их эмоциональная интерпретация, из-за чего транслирование фейков становится обыденной частью информповестки.

Победой на этом поле «коммуникационного сражения» станет для нашего общества волевое решение не отменять то, что отменяют другие, – об этом рассказал писатель и сценарист Александр Цыпкин:

Нам нет необходимости импортозамещать все, что производится за рубежом. И нам ни в коем случае не нужно проявлять ту же агрессию, которая транслируется в соцсетях.

Он подчеркнул, что необходимо формировать среду, в которой верховенствует закон, а не отмена культуры.