Сибирские ученые отказались выпускать беспохмельную водку

Новосибирские ученые Николай Баранов и Оксана Афанасьева, работающие над лекарством для больных сахарным диабетом, случайно создали беспохмельную водку, сообщает mail.ru.

Ученые проводили эксперименты с хорошо знакомым нам всем ягелем, растением крайне полезным не только для оленей. Ягель можно есть, а в первой половине ХХ века его даже использовали для лечения туберкулеза.

Сибиряки выделили из лишайника олигосахариды, которые смешивали с различными жидкостями, в том числе и со спиртом.

В ходе исследования ученые обнаружили, что получившийся напиток сохранил градусы и эйфорический эффект, но при этом токсическое действие алкоголя сократилось в несколько раз, в шесть раз уменьшилась скорость образования алкогольной зависимости, а постинтоксикационный эффект (он же похмелье) уменьшился в 20 раз.

Своим открытием ученые поделились с журналистами, но уточнили, что заниматься выпуском «улучшенной» водки не собираются, и продолжают работать над созданием биодобавки для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете.

Фото с сайта mail.ru