Штукатурка с недавно отремонтированного здания рухнула на ресторан

Штукатурка обвалилась с фасада одного из домов на улице Фридриха Энгельса в Петрозаводске. Это совсем недавно отремонтированный дом № 13, пишет KareliaNews.

Фрагмент облицовки упал на ресторан «Карельская горница» 16 ноября. К счастью, никто не пострадал. Почему произошло ЧП, не сообщается. В данный момент идут ремонтные работы.

Напомним, фасады домов в Петрозаводске разрушаются регулярно. Так, недавно упал кусок лепнины со здания на проспекте Ленина. Дом тоже был отремонтирован не так давно – в 2020 году. // фото: KareliaNews