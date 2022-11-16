Брат ударом кулака в лицо отправил сестру-инвалида в нокаут

Мужчина в Петрозаводске издевался над сестрой-инвалидом и причинил ее здоровью тяжелый вред. Нанести такие сильные повреждения 54-летний брат не хотел, но суд назначил ему наказание, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Горожанин находился дома и был пьян. Он поссорился с сестрой-инвалидом и ударил ее в лицо кулаком. Потерпевшая не удержала равновесие и упала на батарею.

Она получила повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью. Брат-агрессор в суде признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца. // фото: freepik.com