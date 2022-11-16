Пенсионерку запугали потерей жилья и лишили почти 3,5 млн рублей

Мошенники обманули 72-летнюю жительницу Петрозаводска, убедив ее в опасности потери квартиры. Испуганная пенсионерка сначала рассталась со сбережениями, а потом отдала злоумышленникам взятые в кредит деньги, сообщили в МВД Карелии.

В общей сложности женщина перевела преступникам больше 3 300 000 рублей. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банковскими специалистами.

Горожанке позвонили и рассказали, что ее собираются лишить квартиры мошенники. Ее заставили снять со счета все сбережения - около полутора миллионов рублей. Потом велели взять в кредит в банке три миллиона рублей.

Заявку одобрили лишь на часть суммы. Женщина перевела на «специальные» счета более 3,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. // фото: www.freepik.com