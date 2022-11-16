Прокуратура не нашла вонючее кладбище из видео, как и дохлую рыбу

Стало известно об итогах выездной проверки в Муезерском районе, поводом для которой стало видео, автор которого предполагал, что снимает захоронение гниющих рыбных отходов. Роликом заинтересовались в прокуратуре Муезерского района, ветеринарной службе и Россельхознадзоре.

«Природоохранная прокуратура не обнаружила захоронения форели в Муезерском районе»,

- сообщается сегодня в паблике карельского Минсельхоза.

«В указанном месте не было обнаружено следов техники, не было обнаружено следов захоронения рыбы или частей рыбы. Были обнаружены три охотничьих лабаза, возле двух из них были следы разрытия дикими животными», - сказала журналистам «ГТРК Карелия» пресс-секретарь североморского межрегионального управления Россельхознадзора Маргарита Холодная. // фото: «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» \ ВКонтакте