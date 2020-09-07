Школьники из Карелии приняли участие в программе «Таланты Арктики»

Карельские школьники стали участниками культурно-образовательной

программы «Таланты Арктики. Дети», которую организует Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.

Учащиеся Шокшинской, Рыборецкой и Шелтозерской школ отправились в этнографический парк-музей «Этномир» в Калужской области. Вместе с ребятами из Карелии, в программе принимали участие более 90 детей — представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В течение недели школьники посещали занятия по английскому языку, каллиграфии, скорочтению, ментальной математике, различные мастер-классы, побывали на экскурсии в музее истории и космонавтики им. К. Э. Циолковского. Участники программы рассказали друг другу об особенностях и истории своих регионов, традициях и культуре своих народов.