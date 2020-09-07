07 сентября 2020, 12:19
Общество

Школьники из Карелии приняли участие в программе «Таланты Арктики»

Дети из вепсских сел побывали в этнографическом парке в Калужской области

Карельские школьники стали участниками культурно-образовательной
программы «Таланты Арктики. Дети», которую организует  Федеральное агентство по делам национальностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК. 

Учащиеся Шокшинской, Рыборецкой и Шелтозерской школ отправились в этнографический парк-музей «Этномир» в Калужской области. Вместе с ребятами из Карелии, в программе принимали участие более 90 детей — представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

В течение недели школьники посещали  занятия по английскому языку, каллиграфии, скорочтению, ментальной математике, различные мастер-классы, побывали на экскурсии в музее истории и космонавтики им. К. Э. Циолковского. Участники программы   рассказали друг другу об особенностях и истории своих регионов, традициях и культуре своих народов. 

 

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образовательные программы
национальная политика
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