Петрозаводская школа №5 отмечает 40-летний юбилей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени генерала В.А. Фролова» приглашает всех, кто здесь учился и работал в разное время, на праздник школьных воспоминаний, на вечер встречи выпускников, посвященный 40-летнему юбилею школы.

В жизни нечасто появляется повод встретиться с одноклассниками - друзьями, снова увидеть учителей, поделиться с ними своими победами и пожелать всем благополучия. Неважно, как давно вы были школьником, неважно, сколько лет назад стояли вы на пороге взрослой жизни.

Эта встреча позволит оставить в стороне все заботы и тревоги, проблемы и переживания и снова стать тем самым юным, весёлым, счастливым и беззаботным ребёнком.

И пусть эти сладкие мгновения, добрые встречи и яркие улыбки наполнят вас новыми надеждами и силами.

Вас ждут на празднике там, где вы учились, работали, мечтали и делились с друзьями своими переживаниями.

Встреча состоится 01 февраля 2020 г в 15:00 в актовом зале школы по адресу улица генерала В. А. Фролова, 12.