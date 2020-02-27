Шевели кармашками вместе с Ольгой Бузовой

В сети набирает популярность видео с зажигательными танцевальными движениями «левый кармашек – правый кармашек» - это новый челлендж, который запустила торговая сеть «Пятёрочка».

Ольга Бузова уже подключилась к танцевальному баттлу и выложила в своём Instagram–аккаунте видео, которое набрало уже более 970 тысяч просмотров. Принять участие в челлендже довольно просто. Нужно лишь запомнить и повторить зажигательные танцевальные движения «левый кармашек – правый кармашек», а также выложить видео своего танца в Instagram или Tik Tok. И не забыть поставить хештег #шевели_кармашками. Баттл продлится до 31 марта.

«Мы призываем всех начинать каждый свой день с зажигательного танца, отличного настроения и вкусного полезного завтрака, а наши звёзды своим примером покажут, как это сделать. Мы вновь разрываем шаблоны и заряжаем на креатив и творчество, приглашая всех присоединяться к нашему баттлу и получить возможность станцевать вместе со своими кумирами!»

- прокомментировала запуск акции директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Самые крутые видео пользователей выберут звёзды ставшей уже популярной акции «Битва завтраков в «Пятёрочке». А потом они станцуют вместе с тройкой победителей в одном из магазинов сети. Кроме того, финалисты получат в подарок жилетки – точно такие же, как у звёзд в ролике акции «Битва завтраков» и много других призов.

Напомним, что в «Битве завтраков» в «Пятёрочке» представляют свои завтраки – бодрый, быстрый и умный соответственно, Ольга Бузова, Алексей Воробьёв и Анатолий Вассерман.