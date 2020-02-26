«РКС-Петрозаводск» подвели итоги акции «Улыбка фортуны»

В преддверии Дня Защитника Отечества «РКС-Петрозаводск» провели беспроигрышную акцию «Улыбка фортуны». Принять участие в акции смогли потребители, своевременно оплачивающие услуги АО «ПКС-Водоканал». Для тех, у кого есть долг, тоже был припасен приятный бонус – если должник подходил к организаторам акции, ему выдавали сертификат на прощение пеней в течение трех дней с момента получения сертификата.

В акции приняли участие более 130 человек! Никто не ушел без подарка от «РКС-Петрозаводск». Главным призом для участников стал сертификат на 2000 рублей в магазин бытовой техники. Он достался Ольге, она поделилась с нами впечатлениями от выигрыша:

«Я узнала об акции из группы «РКС-Петрозаводск» в социальной сети «ВКонтакте» и сразу решила принять участие, ведь я всегда вовремя оплачиваю коммунальные услуги. Я в шоке, не ожидала, обычно мне не везет, но сегодня какой-то чудесный предпраздничный день!»

«Улыбка фортуны» ждала всех желающих с 16.00 до 19.00 в гипермаркете «Магнит», расположенном по адресу ул. Казарменская, д.2.

Следующая такая акция пройдет 6 марта, в канун Международного женского дня. «РКС-Петрозаводск» заранее объявит время и место проведения акции. Следите за новостями и не забывайте оплачивать коммунальные услуги вовремя.