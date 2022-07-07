Шесть танцевальных пар из Карелии выступили на самом крупном турнире

В Красногорске состоялись Чемпионат и Первенство по танцевальному спорту «В ритмах лета-2022» - это самые крупные в России соревнования в этом виде. В шестидневном марафоне приняли участие около 3400 дуэтов из 69 регионов страны. Карелию на турнире представляли шесть спортивных дуэтов. Все он воспитанники танцевального клуба «Ритм».

В категории юноши и девушки 12-13 лет в европейской программе Алексей Майоров и Вера Маркова вышли в финал и заняли 6 место из 212 пар. Специалисты министерства спорта республики назвали этот результат отличным, так как конкуренция была жесточайшей.

Танцевальный дуэт Глеба Кузина и Надежды Люббе в категории 14-15 лет вышел в 1/4 финала в дисциплинах сокращенное двоеборье и латиноамериканская программа, а также в 1/8 финала в европейской программе.

В этой же возрастной категории достойно выступили Леонид Пахомов и Арина Гулиева. Спортсмены участвовали в 1/4 финала в европейской программе и в сокращенном двоеборье. А Даниил Никитин и Милана Хайгонен вошли в число 50 лучших пар России в европейской программе в категории молодежь. Фото: vk.com/minsportkarelia.