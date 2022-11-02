Шесть легкоатлетов из Карелии завоевали медали в Мурманске

Карельские спортсмены блеснули мастерством в Мурманске на соревнованиях по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. За победу боролись более 200 спортсменов.

Спортсмены состязались в беге на короткие и длинные дистанции, а также в эстафете.

В итоге, у карельских легкоатлетов – три золота, два серебра и одна бронза.

Победу на дистанции 60 метров с результатом 7,71 с одержала Зоя Киселева, сообщает «Спорт-норма жизни Карелия». Роман Щукин стал первым в беге на 1000 метров с результатом 2.45,80 м. Дарья Иванова поднялась на высшую ступень пьедестала на дистанции 1 км.

Мария Попченко стала серебряным призером в беге на 60 метров с результатом 8,07 с. На этой же дистанции Евгений Репкин завоевал серебро (7,13 с.), Валентин Гришин завоевал бронзовую награду (7,23 с.) (фото «Спорт-норма жизни Карелия»)