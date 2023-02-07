Схему движения транспорта изменят в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска в связи с проведением фестиваля «Гиперборея» изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с сегодняшнего дня запрещена остановка транспортных средств на Набережном проспекте на участке от улицы Еремеева до проспекта Ленина.

Также с 20:00 10 февраля будет запрещен проезд автомобилей по улице Еремеева, Набережному проспекту и проспекту Ленина согласно представленной схеме.

Все ограничения введены для обеспечения безопасности гостей фестиваля. Они будут действовать до 21:00 12 февраля. // Фото: unsplash.com