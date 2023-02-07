Активистка призвала депутата сделать вклад в фонд «Живой город»

Алену Олихейко, председателя регионального Комитета семей воинов Отечества возмутили слова депутата Карельского парламента Эмилии Слабуновой, после которых на нее было заведено дело о дискредитации армии. Олихейко опубликовала на своей странице большой пост, в котором задает много вопросов Слабуновой, а также делает ей конкретное предложение.

«Публичный человек во всеуслышание объявляет, что лучше бы деньги собирали не на поддержку СВО, а на строительство школ. А мы разве не ради детей все делаем? А наши мужчины не ради детей? И их будущего, и возможности ходить в школы, которые строили и строят, не перекрещивая случайно, между строк, с темой СВО».

Алена Олихейко напомнила, что волонтеры, фонды, жены и матери собирают, закупают, вяжут, шьют, пакуют и везут гуманитарную помощь. И всем сердцем там, с бойцами из Карелии.

«Так с кем же Вы, Эмилия Эдгардовна, если Вас неправильно поняли? Вы с нами? Вы вместе с женами, сестрами и матерями участников СВО, волонтерами по зову сердца? Вы хотите нашей победы? Вы готовы помогать нам, как это делают все, кого я знаю и уважаю, а это огромное число сильных, искренних личностей?»

Председатель карельского Комитета семей воинов Отечества предложила депутату Эмилии Слабуновой сделать денежный перевод в фонд «Живой город», который собирает средства для поддержки мобилизованных и членов их семей.

«Вам не придется всю ночь плести сети, вязать носки, сшить 200 балаклав за неделю или перетащить тонны коробок. Просто пара нажатий кнопок и вы - с нами».

Алена Олихейко подчеркнула, что это будет реальный вклад Эмилии Слабуновой в спальники, в продукты или питьевую воду. Вклад в «нашу общую Победу».

Также председатель Комитета попросила депутата опубликовать на своей странице скрин чека, чтобы все могли понять, что в отношении Эмилии Слабуновой судом была допущена ошибка и несправедливость.