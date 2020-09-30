Шелтозеро покажут на российском телеканале

В Шелтозере прошли съемки очередной серии телевизионного лектория ПетрГУ «Карелия до наших дней». Лекцию о вепсском фольклоре покажут в конце 2020 года на канале «Россия 24», сообщает сайт petrsu.ru.

Съемки телелектория о карельской истории, культуре, природе и людях продолжаются уже второй год. Проект Гуманитарного парка Петрозаводского университета и ГТРК «Карелия» посвящен юбилею республики и ПетрГУ.

23 сентября в Шелтозере лекцию о жанровых особенностях вепсского фольклора читала доцент кафедры прибалтийско-финской филологии Ольга Жукова. Она подробно рассказала о наиболее развитом у вепсов жанре — обрядовых причитаниях, об уникальных чертах и красоте вепсского языка.

Особый колорит съемкам придавала местная природа и старинная деревянная архитектура Шелтозера. В записи телелекции были задействованы жители села — участники фольклорной группы «Вепсская душа».

Лекция «Путешествие к вепсам» выйдет в конце 2020 года в эфире телеканала «Россия 24» и в интернет-пространстве. Также можно будет увидеть телелекции «Здоровьесбережение жителей арктической и субарктической зоны» (лектор И. А. Виноградова), «Зимняя война 1939 года» (лектор Ю. М. Килин), «История лесного комплекса Карелии» (лекторы О. И. Кулагин и В. К. Катаров ), «Аквакультура Карелии» (лектор Т. Ю. Кучко ) и другие.



