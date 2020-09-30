Петрозаводчан приглашают на просмотр военных фильмов

В кинотеатре «Премьер» в Петрозаводске будут бесплатно показывать фильмы из коллекции Госфильмофонда России «Они сражались за Родину».

Каждую субботу в 14 часов в большом зале кинотеатра на улице Правды, 38-в, будут демонстрировать отечественные фильмы, созданные в годы войны и послевоенное время, сообщает министерство культуры Карелии.

Первый сеанс состоится 3 октября в 14 часов. Зрители увидят фильм режиссера Леонида Лукова «Два бойца» (хронометраж 1 час 20 минут, 12+, Ташкентская киностудия). В главных ролях: Марк Бернес, Борис Андреев, Вера Шершнева, Янина Жеймо, Максим Штраух, Иван Кузнецов и другие.

Фильм снят во время войны по повести Льва Славина «Мои земляки». Это рассказ о дружбе Аркадия Дзюбина, неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы, и Саши Свинцова, парня с «Уралмаша».