Любителям творчества Есенина предложили написать диктант

Жители Карелии смогут принять участие в акции «Есенинский диктант» в октябре.

Сделать это можно будет с 3 по 9 октября, сообщили в мэрии Петрозаводска. Для любителей поэзии «последнего поэта деревни» подготовлены несколько вариантов – для учеников 3-5 классов, 6-9 классов, школьников 10-11 классов и взрослых.

На выполнение заданий у участников «Есенинского диктанта» будет не более 45 минут. Задания нужно будет выполнять самостоятельно, без посторонней помощи, не пользуясь книгами или интернетом.

Фото: russkiymir.ru