Шандалович отметил позитивные перемены в Олонецкой ЦРБ

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович побывал в Олонецкой центральной районной больнице, о чем рассказал на своей страничке в соцсети.

В Олонецкой ЦРБ познакомился с коллегой, врачом анестезиологом-реаниматологом Альбертом Сергеевичем Бабаяном. Он совсем недавно переехал в Карелию из соседней Ленинградской области. Говорит, в Карелии условия лучше,

- пишет Шандалович.

По его словам, это не единственный такой пример для Олонецкой ЦРБ. Приезжающим специалистам здесь предоставляется служебное жилье, организовано целевое обучение старшего и среднего медперсонала. В 2025 году первые «целевики» должны приступить к работе.

После проведенного в прошлом году ремонта поликлиника и стационар преобразились. Поступило качественное оборудование, был куплен специализированный автотранспорт,

- отметил спикер парламента.

В новом году планируем продолжить покупку служебного жилья и, конечно, будем укреплять материально-техническую базу лечебных учреждений,

- заверил Шандалович коллег-врачей.