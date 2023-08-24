24 августа 2023, 16:09
Общество

Шандалович отметил позитивные перемены в Олонецкой ЦРБ

После проведенного ремонта помещений обновилось и медицинское оборудование

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович побывал в Олонецкой центральной районной больнице, о чем рассказал на своей страничке в соцсети.

В Олонецкой ЦРБ познакомился с коллегой, врачом анестезиологом-реаниматологом Альбертом Сергеевичем Бабаяном. Он совсем недавно переехал в Карелию из соседней Ленинградской области. Говорит, в Карелии условия лучше, 

- пишет Шандалович.

По его словам, это не единственный такой пример для Олонецкой ЦРБ. Приезжающим специалистам здесь предоставляется служебное жилье, организовано целевое обучение старшего и среднего медперсонала. В 2025 году первые «целевики» должны приступить к работе.

 

После проведенного в прошлом году ремонта поликлиника и стационар преобразились. Поступило качественное оборудование, был куплен специализированный автотранспорт,

- отметил спикер парламента.

 

В новом году планируем продолжить покупку служебного жилья и, конечно, будем укреплять материально-техническую базу лечебных учреждений, 

 - заверил Шандалович коллег-врачей. 

 

 

Обсудить
Метки: 
элиссан шандалович
заксобрание карелии
ЗС РК
олонецкая больница
Олонецкая ЦРБ