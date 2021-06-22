Серьезный пожар произошел на юге Карелии

Серьезный пожар случился накануне, 21 июня, на юге Карелии. В 15:47 на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило тревожное сообщение о горящем жилом доме в деревне Орусъярви.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Салми и Видлицы. Когда, преодолев 30-ти километровое расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то огнем был охвачен не только дом. Но и рядом расположенные постройки.

Семерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать разбушевавшуюся огненную стихию. Для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральную линию из озера Панколанъярви, расположенного недалеко от места ЧП, что и позволило справиться с огнем.

Причину возгорания устанавливают специалисты. (фото с места ЧП)