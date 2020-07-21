Серьезный пожар произошел на окраине Петрозаводска

Хозяйственная постройка горела в минувший понедельник, 20 июля, на окраине Петрозаводска, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 11:03 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на окраине Петрозаводска в 7-м Сайнаволокском переулке открытым пламенем горит одноэтажное отдельно стоящее деревянное строение.

Когда первый пожарный расчет прибыл к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Для борьбы с огнем к месту вызова по тревоге выехали дополнительно еще два пожарных расчета из пожарно-спасательной части №1 города Петрозаводска.Общими усилиями 13 пожарных за короткое время сумели укротить огненную стихию.

В результате пожара деревянное бесхозное строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. По какой причине средь бела дня загорелась постройка, теперь предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка.