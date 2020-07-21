21 июля 2020, 07:41
Происшествия

Серьезный пожар произошел на окраине Петрозаводска

Пожар в хозяйственном строение тушили 13 пожарных расчетов

Хозяйственная постройка горела в минувший понедельник, 20 июля, на окраине Петрозаводска, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в 11:03 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на окраине Петрозаводска в 7-м Сайнаволокском переулке открытым пламенем горит одноэтажное отдельно стоящее деревянное строение.

Когда первый пожарный расчет прибыл к месту вызова, то в деревянном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином. Для борьбы с огнем к месту вызова по тревоге выехали дополнительно еще два пожарных расчета из пожарно-спасательной части №1 города Петрозаводска.Общими усилиями 13 пожарных за короткое время сумели укротить огненную стихию.

В результате пожара деревянное бесхозное строение было значительно повреждено огнем. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. По какой причине средь бела дня загорелась постройка, теперь предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка.

Обсудить
просмотр
171477
Метки: 
пожар
Пожарные
Петрозаводск
новости петрозаводска
7-й Сайнаволокский переулок