20 июля 2020, 19:05
Вылет самолета из Петрозаводска задержали из-за сообщения о бомбе
Воздушное судно, которое должно было отправиться в Москву, проверяли кинологи
Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из Петрозаводска в Москву сегодня вечером из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на замминистра транспорта Дмитрия Кондрашина.
По словам чиновника, неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что воздушное судно заминировано.
Самолет проверяли кинологи с собаками. Пассажиры остались ожидать вылета у здания нового аэровокзала.
После проверки воздушное судно отправилось в столицу.