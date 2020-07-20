Вылет самолета из Петрозаводска задержали из-за сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вовремя вылететь из Петрозаводска в Москву сегодня вечером из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на замминистра транспорта Дмитрия Кондрашина.

По словам чиновника, неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что воздушное судно заминировано.

Самолет проверяли кинологи с собаками. Пассажиры остались ожидать вылета у здания нового аэровокзала.

После проверки воздушное судно отправилось в столицу.