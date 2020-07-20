У петрозаводчанки похитили сразу два смартфона

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от жительницы города о хищении мобильных телефонов на сумму 15 тысяч рублей, сообщает МВД по РК.

Как выяснилось, потерпевшая с ребенком отдыхали в микрорайоне Соломенное на берегу озера. Решив искупаться, они оставили вещи на берегу, а вернувшись обнаружили, что из сумки исчезли два мобильных телефона. Заявительница предположила, что к хищению может быть причастен мужчина, который рыбачил неподалеку.

В дальнейшем эта версия подтвердилась. Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний гражданин. Он признался, что видел, как женщина с ребенком ушли, оставив на бревне сумку и решил воспользоваться моментом. Похищенные гаджеты он сразу продал случайным прохожим.

В настоящее время телефоны изъяты и вскоре будут возвращены законным владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра.