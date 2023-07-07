07 июля 2023, 15:52
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Семьям участников СВО помогут собрать первоклассников к школе

Речь о подготовке первоклассников к грядущему учебному году шла в прямом эфире «ЦУР объясняет»

О поддержке семей будущих школьников на совместной трансляции с министром образования и спорта Карелии рассказал Глава региона Артур Парфенчиков.

Мы ввели удачную практику, которая понравилась жителям республики – каждый год все первоклассники получают от Правительства Карелии в подарок набор с необходимыми для учёбы принадлежностями.  В этом году в регионе порядка 7,5 тыс. первоклассников. Подарочные наборы для каждого из них уже закуплены,

– рассказал Артур Парфенчиков. 

Отдельно Глава Карелии отметил, что 1 сентября в республике в первый класс отправятся дети из 70 семей участников СВО. Им планируется оказать дополнительную поддержку в подготовке к школе.

-Здесь мы в индивидуальном порядке будем решать проблемы каждой семьи, постараемся учесть все нюансы. К этой работе мы уже приступили – поможем достойно подготовиться детям к первому классу, чтобы папа на фронте был спокоен, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

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Метки: 
правительство РК
артур парфенчиков
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ЦУР
Помощь семьям СВО