Семье с девочкой-инвалидом дали непригодное для жизни жилье

Невыносимые условия жизни семьи с девочкой, являющейся инвалидом-колясочником, привлекли внимание следователей. Они возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд еще в 2014 году обязал администрацию Петрозаводска предоставить матери и дочке жилье, которое будет отвечать требованиям индивидуальной программы реабилитации.

Жилое помещение дали только в 2022 году, но совершенно неподходящее. Его признали непригодным для проживания ребенка инвалида-колясочника.

Это жилье не отвечало требованиям для реабилитации и создавало угрозу наступления неблагоприятных последствий для здоровья девочки.

Следователи установили, что жилье переоборудовали из бывших офисных помещений, оно имеет дефекты, а планировка исключает возможность проживания инвалида-колясочника. // фото: freepik.com