20 ноября 2023, 16:51
Незаконно установленные складные барьеры снесут в Петрозаводске
Мэрия столицы Карелии предупредила владельцев 16 объектов о необходимости их демонтажа
Мэрия Петрозаводска продолжает работу по освобождению самовольно занятых участков в городе. На этот раз в поле зрения администрации попали складные барьеры.
Так, в срок до 5 декабря владельцы 16 складных барьеров, установленных у дома №9а по улице Зайцева, должны освободить занятые земельные участки.
Владельцы конструкций проинформированы о необходимости их сноса. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas