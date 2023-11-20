20 ноября 2023, 16:51
Общество

Незаконно установленные складные барьеры снесут в Петрозаводске

Мэрия столицы Карелии предупредила владельцев 16 объектов о необходимости их демонтажа

Мэрия Петрозаводска продолжает работу по освобождению самовольно занятых участков в городе. На этот раз в поле зрения администрации попали складные барьеры.

Так, в срок до 5 декабря владельцы 16 складных барьеров, установленных у дома №9а по улице Зайцева, должны освободить занятые земельные участки.

Владельцы конструкций проинформированы о необходимости их сноса. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas

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Метки: 
Петрозаводск
складные барьеры
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