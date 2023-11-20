Детей-сирот в Карелии кормили некачественными колбасой и сосисками

Пробы молочных сосисок в одном из социальных учреждений для детей-сирот в Карелии не устроили инспекторов Россельхознадзора. В составе нашли антибиотик флорфеникол, это было в октябре.

Наличие этого вещества в сосисках по нормативным требованиям не допускается. Также выявили не заявленные в составе компоненты – крахмал, ДНК индейки и курицы. Производитель сосисок компания «Анком» из Петербурга.

О выявленных несоответствиях сообщили производителю, получателю и поставщику продукции, а также органы прокуратуры и Северо-Западное управление Россельхознадзора. Будет проведена претензионная работа и возврат продукта.

Получателю продукции выдали предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Аналогичные нарушения выявили и в ноябре. Сотрудники Россельхознадзора взяли пробы вареной колбасы и сосисок того же производителя в одной из школ республики. Экспертиза выявила в продуктах ДНК курицы – компонент не был заявлен в составе. Кроме того, в колбасе был нашли антибиотик левомицетин. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com