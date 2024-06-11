Сегодня в Карелии будет довольно тепло и сыро

Сегодня, 11 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19,+21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +16, +21°С, на юге местами до +24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +19, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»