11 июня 2024, 06:30
Сегодня в Карелии будет довольно тепло и сыро
До 24 градусов обещают синоптики в республике 11 июня
Сегодня, 11 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +19,+21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха +16, +21°С, на юге местами до +24°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, дождь.
В Сегеже до +19, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.
Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»