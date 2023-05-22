22 мая 2023, 06:30
Сегодня погода порадует жителей Карелии летним теплом
Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на 22 мая
Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Днем на юге республики пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер умеренный днем, восточный и юго-восточный. Температура воздуха днем составит +19, +24 градуса, а у водоемов +11, +16 градусов.
В Петрозаводске тоже переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем будет +19, +21 градус. // фото: freepik.com