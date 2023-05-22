22 мая 2023, 06:30
Погода

Сегодня погода порадует жителей Карелии летним теплом

Синоптики карельского Гидрометцентра дали прогноз на 22 мая

Облачная с прояснениями погода будет сегодня в Карелии. Днем на юге республики пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер умеренный днем, восточный и юго-восточный. Температура воздуха днем составит +19, +24 градуса, а у водоемов +11, +16 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем будет +19, +21 градус. // фото: freepik.com

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погода