21 марта 2021, 15:44
Происшествия

Сегодня под Петрозаводском поймали пьяного водителя

Ближайшие полтора года нарушителю придется ходить пешком

21 марта в 07:20 на третьем километре автодороги «435-й километр трассы «Кола» - станция Шуйская» наряд ДПС ГИБДД отстранил от управления водителя автомобиля «Лада Гранта», сообщает «Полиция Прионежского района»

41-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Водитель привлечён к административной ответственности. Решение о наказании примет суд.

Скорее всего, нарушителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года.

Фото из группы «Полиция Прионежского района»

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Петрозаводск
Прионежский район
ГИБДД
Полиция
ДПС
пьяный водитель
лишение прав