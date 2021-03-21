Сегодня под Петрозаводском поймали пьяного водителя

21 марта в 07:20 на третьем километре автодороги «435-й километр трассы «Кола» - станция Шуйская» наряд ДПС ГИБДД отстранил от управления водителя автомобиля «Лада Гранта», сообщает «Полиция Прионежского района»

41-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Водитель привлечён к административной ответственности. Решение о наказании примет суд.

Скорее всего, нарушителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года.

Фото из группы «Полиция Прионежского района»