21 марта 2021, 15:44
Сегодня под Петрозаводском поймали пьяного водителя
Ближайшие полтора года нарушителю придется ходить пешком
21 марта в 07:20 на третьем километре автодороги «435-й километр трассы «Кола» - станция Шуйская» наряд ДПС ГИБДД отстранил от управления водителя автомобиля «Лада Гранта», сообщает «Полиция Прионежского района»
41-летний мужчина находился в состоянии опьянения. Водитель привлечён к административной ответственности. Решение о наказании примет суд.
Скорее всего, нарушителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года.
Фото из группы «Полиция Прионежского района»