Сотрудники ГИБДД Карелии остановили автомобиль с подложными номерами

В процессе надзора за дорожным движением, сотрудниками ГИБДД Сегежи был остановлен автомобиль ВАЗ-2107, сообщает паблик «ГИБДД г.Сегежи».

В процессе осмотра выяснилось, что на машине стоят заведомо подложные государственные номерные знаки, а у водителя отсутствуют регистрационные документы на данный автомобиль.

За подобные нарушения мужчине грозит лишение прав на управление транспортными средствами на срок до одного года и административный штраф в 500 рублей.

Фото из группы «ГИБДД г.Сегежи»