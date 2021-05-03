Сегодня на трассе «Сортавала» поймали водителя без прав

3 мая в Пряжинском районе Карелии на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» инспекторы ДПС ГИБДД отстранили от управления транспортным средством мужчину, не имеющего водительского удостоверения, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Нарушитель привлечен к административной ответственности. За правонарушение такого рода предусмотрено наказание – штраф, от пяти до пятнадцати тысяч рублей. // Фото: vk.com